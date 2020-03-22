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Tatvan "Vefa Sosyal Destek Grubu" iş başında

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde kurulan "Vefa Destek Grubu" çalışmalara başladı.

22.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:25
Tatvan
Bitlis 'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde kurulan "Vefa Destek Grubu" çalışmalara başladı.

Kronik hastalığı olan veyahut 65 yaşın üzerinde olup dışarıdan ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların eczane, sağlık, alışveriş ve benzeri ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca gideriliyor. Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çalışma kapsamında sağlık, SYDV ve sosyal hizmetler ekiplerimizce kronik hastalığı olan veyahut 65 yaşın üzerinde olup dışarıdan ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların eczane, sağlık, alışveriş ve benzeri ihtiyaçları karşılanarak evlerinde ziyaret edilmektedir. Bu amaçla vatandaşlarımızı ziyaret eden kurum çalışanlarımız, kimliklerini ibraz etmektedirler. Vatandaşlarımız bu konuda Tatvan Belediyemizin 153, 112, 155 ve 156 numaralardan bize ulaşarak yardım talep edebilirler" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Bitlis, Tatvan, Güncel

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