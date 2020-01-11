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Tatvanlı kadınlardan "Sevgi Evleri"ne ziyaret

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kadınlar, il merkezindeki Bitlis Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

11.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:30Tatvanlı kadınlardan
'in ilçesindeki kadınlar, il merkezindeki Bitlis Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan öncülüğünde Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'ni ziyaret eden kadınlar, buradaki korumaya muhtaç ve kimsesiz çocuklara ikramlarda bulundu.
Aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Özkan, Sevgi Evleri'ndeki çocukların durumu hakkında Bitlis Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mine Aktaş'tan bilgi aldı, çocuklara hediye verdi.
Sevgi evlerinde korumaya muhtaç ve kimsesiz 0-12 yaş arası erkek çocuklar ile 0-18 yaş arası kız çocukların bulunduğu belirtildi.
Programa, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşi Gülsüm Meral Geylani, Tatvan Aile Destek Merkezi kurs hocaları ve kursiyerler ile gönül elçileri katıldı.

Sevgi Evleri, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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