Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TAV Havalimanları yatırımlarından zaruri olmayan kalemleri erteledi

TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından, şirketin operasyonel maliyetlerinin azaltılması için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilerek, "Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid-19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de...

01.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:28
TAV Havalimanları yatırımlarından zaruri olmayan kalemleri erteledi
TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından, şirketin operasyonel maliyetlerinin azaltılması için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilerek, "Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid-19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurulmuştur. Bunun yanı sıra 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zaruri olmayan kalemler ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, tüm dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, faaliyet gösterdiği ülkelerde işletmesini üstlendikleri havalimanlarındaki ticari uçuş sayılarının, ilgili otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında aldığı kararlar uyarınca büyük oranda etkilendiği belirtildi.
Şirketin operasyonel maliyetlerinin azaltılması için gerekli çalışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Personel giderleri ile ilgili olarak, Covid-19 çerçevesinde alınan devlet desteği kapsamında açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne (KÇÖ) Türkiye'de TAV Havalimanları Holding ve Grup Şirketleri için başvurulmuştur. Bunun yanı sıra 2020 yılı için planladığımız yatırımlardan zaruri olmayan kalemler ertelenmiştir. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmakta olup, şirketimizin yıl başında kamuoyu ile paylaştığı 2020 yılına ilişkin beklentiler, ilgili çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: TAV Havalimanları Holding, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TAV Havalimanları yatırımlarından zaruri olmayan kalemleri erteledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:27: Kabe'nin tavaf edilmesine izin verildi - Haber 20:26: İSTANBUL-İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA 2 GÜNDE 177 BİN 475 KİŞİ KONTROL EDİLDİ - Haber 20:26: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Haber 20:26: Koca: "Son bir haftada 4 milyona yakın N95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı... - Haber 20:26: Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 601 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber