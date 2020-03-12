Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TAV hisse geri alımına başlıyor - Ekonomi

TAV hisse geri alımına başlıyor

TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı yapacak.

12.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:26
TAV hisse geri alımına başlıyor
TAV Havalimanları, koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan ani değişiklerin etkisini azaltmak amacıyla hisse geri alımı yapacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Ekonomi
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Ekonomi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Ekonomi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Ekonomi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Ekonomi
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner