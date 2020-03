TAV'ın dört hava limanı hizmet kalitesinde Avrupa'da zirvede

TAV Havalimanları'nın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, Zagreb ve Üsküp hava limanları, yolcu memnuniyeti açısından Avrupa 'nın en iyi hava limanları arasında yer aldı.TAV Havalimanları açıklamasına göre, şirket tarafından işletilen dört hava limanı, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi.Üsküp ve Zagreb havalimanları "2-5 milyon yolcu", İzmir Adnan Menderes "10-15 milyon yolcu" ve Ankara Esenboğa "15-25 milyon yolcu" kategorisinde ödül kazandı. Ödüller, ACI tarafından 91 ülkede 640 bin yolcuyla yapılan bağımsız anket sonuçlarına göre belirleniyor. Hava limanları 34 farklı kritere göre ACI tarafından denetleniyor ve değerlendiriliyor.Yolcuların değerlendirmelerine göre belirlenen ödüller eylül ayında Krakow'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "TAV olarak bugün yedi ülkede 14 hava limanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz bizim portföyümüz dışında 23 ülkede yer alan 86 havalimanında daha hizmet veriyor. Yani 30 ülkede 100 havalimanında ayak izimiz var. Geçtiğimiz yıl işlettiğimiz hava limanlarında 105 milyon yolcuya hizmet verdik." ifadelerini kullandı.Tüm operasyonlarının odağında yolcu memnuniyetinin yer aldığını dile getiren Şener, şunları kaydetti:"Yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Bu amaçla, yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Hava limanı işletmeciliği sektöründeki en yüksek standardı belirleyen ASQ programında bu yıl dört hava limanımızla ödül almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı, bilgi birikimi ve teknolojiyle, hava limanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Her yıl milyonlarca yolcuya en yüksek standartta hizmet veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."ACI World Genel Sekreteri Angela Gittens ise "Havalimanı Hizmet Kalitesi Ödülleri dünyanın her yerindeki hava limanı işletmecileri için olabilecek en yüksek seviyeyi ifade ediyor ve yolcu deneyimi konusundaki mükemmeliyete işaret ediyor. Rekabetin yoğunlaştığı sektörde yolcu deneyimini iyileştirmek iş stratejisinin önemli bir ayağı haline gelmiş durumda. ACI tarafından küresel ölçekte yürütülen ASQ programı, hava limanlarının performansını değerlendirmek için objektif kriterlere dayanan ve karşılaştırma olanağı sunan tek program." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan açıklamaya göre, dört hava limanının yanı sıra, TAV'ın iştirakleri BTA ve TAV İşletme Hizmetleri ile tüm yiyecek-içecek operasyonu, lounge, otopark ve CIP hizmetlerini üstlendiği Umman Muskat Havalimanı da Ortadoğu'da "hizmet kalitesini en fazla geliştiren" hava limanı seçildi.

Kaynak: AA