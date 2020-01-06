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TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın atandı

Güçlü Batkın, 1 Ocak 2020 itibariyle TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding'de farklı görevler üstlenen Batkın, görevi Bora İşbulan'dan devraldı.

06.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:33 TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanlığı'na Güçlü Batkın atandı

TAV Havalimanları iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, grubun havacılık dışı gelirlerini oluşturan ürün ve hizmetleri geliştiriyor. Şirket, 1100 çalışanıyla 20'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Primeclass, TAV Passport, Hello Sky, LoungeMe gibi markalarıyla yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyor.

Güçlü Batkın, 2000 yılında Maryland Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölümleri olmak üzere iki ana dalda mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Global Menkul Değerler ve PwC'de profesyonel iş hayatına devam eden Batkın, 2005'te TAV Havalimanları Holding bünyesine katıldı. TAV Gürcistan Genel Sekreteri, TAV Letonya Ülke Koordinatörü ve Holding İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2012-2017 arasında HAVAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Batkın, ardından Holding Ticari İşler Direktörü (CCO) olarak atandı. Batkın, 2015'ten bu yana TAV Tunus Ülke Direktörü olarak da görev yapıyordu. Harvard Business School İleri Yöneticilik Programı'nı tamamlayan Batkın, DEİK Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Başkan Yardımcısıdır. Evli ve iki çocuk babası olan Batkın iyi derecede İngilizce biliyor.


TAV Havalimanları Holding, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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