TAV, New York JFK Havalimanı'nda iki özel yolcu salonu açtı

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Kuzey Amerika'nın uluslararası yolcu trafiği en yoğun havalimanı olan New York JFK Havalimanı'nda iki özel yolcu salonu açtı.TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri, New York JFK Havalimanı'nda iki özel yolcu salonunun açılışını gerçekleştirdi.Böylece Washington 'un ardından New York'ta da faaliyete başlayan TAV, iki yolcu salonunda yılda 200 binden fazla yolcuya hizmet verecek.Portföye eklenen son havalimanı New York JFK'da Terminal 1'de "Primeclass Lounge" ile faaliyete başlayan TAV, öte yandan Terminal 4'te de "Primeclass Air India Lounge"u da işletiyor. Her iki özel yolcu salonu toplam 773 metrekarelik alanda hizmet veriyor.JFK Havalimanı geçen yıl 62 milyona yakın yolcuya hizmet verdiJFK Havalimanı'nda yer alan "Primeclass" özel yolcu salonları, New York'un geleneksel mimari yapısı ve dokusu incelenerek tasarlandı. Salonlar, şehrin dünyanın önemli iş ve finans merkezlerinden olması dolayısıyla konfor ve işlevsellik ön planda tutularak özgün bir tasarımla hayata geçirildi.Terminal 1'de yer alan özel yolcu salonundan Air China, Azerbaijan, Cayman, China Eastern, Japan Airlines, Royal Air Maroc, Norwegian, Saudia ve Türk Hava Yolları yolcuları faydalanıyor.Terminal 4'te yer alan özel yolcu salonu ise Air India ve Egypt Air yolcularına hizmet veriyor. Söz konusu salon, yakın gelecekte Avianca, Copa, Caribbean, Hainan, Kuwait ve South African Havayolları yolcularına da hizmet vermeye başlayacak.LoungeMe uygulaması üzerinden kullanım hakkı alınabilirken, Priority Pass, Lounge Key, Diners Club, Dragon Pass kart sahipleri ve Lounge Buddy müşterileri yakın gelecekte her iki salondan da faydalanabilecek.New York bölgesine hizmet veren dört havalimanının en yoğunu olan JFK Havalimanı, 2018'de 33,5 milyonu dış hat olmak üzere toplam 61,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanında faaliyet gösteren 80 havayolu 170 noktaya direkt uçuş düzenliyor. Türk Hava Yolları 2018'de JFK Havalimanı'ndan 550 bin yolcu taşıdı."ABD'de tercih edilen küresel bir markayız"Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, İstanbul Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda, ilk yarıda toplam cirolarının yüzde 9 artışla 345 milyon avroya ulaştığını belirtti.Bu büyümeye, havalimanları kadar özel yolcu salonu işletmeciliği hizmeti veren TAV İşletme Hizmetleri'nin de önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Şener, "Tav İşletme Hizmetleri bugün 28 ülkedeki 90 yolcu salonunda yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyor. 2020'de 30 ülkede 110 yolcu salonunda 10 milyondan fazla misafirimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD'de tercih edilen küresel bir marka olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.