TAV ve Groupe ADP'den girişimlere destek programı

TAV ve Groupe ADP'den girişimlere destek programıİZMİR - Paris ve İzmir havalimanlarını kreatif girişimlere açan TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma alanında çalışan girişimlere kolaylaştırıcılık desteği verecek. Programa Türkiye 'den ve Fransa 'dan toplam dört girişim seçilecek.Dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunu oluşturan TAV Havalimanları ve Groupe ADP, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı kreatif girişimlere açtı. TAV, İzmir'de düzenlenen etkinlikte ulaştırma ve seyahat sektöründe inovatif çözümler üzerine çalışan girişimlere yönelik bir destek programı başlatacağını açıkladı. Türkiye ve Fransa'dan ikişer girişim 6 ay boyunca TAV ve Groupe ADP'nin deneyiminden faydalanacak, ürünlerini havalimanlarında deneme imkanı bulacak ve yatırımcılarla buluşacak.Geleceğin yolcu deneyimiGroupe ADP ve TAV Havalimanları, tüm dünyada 25 havalimanında yılda 281 milyon yolcuya hizmet sunuyor. TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı ve Groupe ADP İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Edward Arkwright, "Gücümüzü havalimanlarımızın yer aldığı ülkelerin inovasyon ekosistemleri ve dinamizmine dayalı bir grup olmaktan alıyoruz. Bugün Türkiye ve Fransa arasında, yarın işlettiğimiz diğer havalimanlarını da birleştirerek inovasyon gücümüzü artıracağız. Bu havalimanları ve girişimciler için kazan-kazan ilişkisi. Havalimanları ihtiyaçlarını ortaya koyarak girişimlerle birlikte dönüşümü ve inovasyonu gerçekleştiriyorlar. Başlattığımız programa katılan girişimciler deneyimli uzmanlar ve mentörlerden oluşan bir ağa erişim sağlayacak, pazara giriş konusunda zaman kazanacak ve uluslararası alana daha hızlı açılacaklar" dedi.İnovatif çözümlerTAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de, "TAV olarak her zaman finansal başarıyla sosyal faydayı birlikte oluşturmayı amaçladık. Groupe ADP ile oluşturduğumuz bu programla, Türkiye'den kreatif girişimlerin uluslararası alana açılması için önemli bir destek sunacağız. Aynı zamanda, geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak çözümleri ortaya çıkararak havalimanlarımızda uygulama fırsatını yakalayacağız. TAV, havalimanları işletmeciliğinin her adımında hizmet sunan entegre bir iş modeline sahip. Bu iş modeli sayesinde yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini her adımda takip edebiliyor ve inovatif çözümler üretebiliyoruz. TAV Teknoloji şirketimizdeki bilgisayar mühendislerimizin ürettiği 43 ürün ile yolcu deneyimini kolaylaştırıyoruz. Şimdi sahip olduğumuz bütün bu birikimi, veriyi ve havalimanlarımızı, kreatif fikirlere sahip genç girişimlere açıyoruz" diye konuştu.Girişimlere destek programı başlıyorGirişim hızlandırma programı, bu yıl aralık ayında seçilecek Türkiye'den iki ve Fransa'dan iki girişimle başlayacak. Aralık 2019'da başvurular başlayacak ve Mart 2020'de seçilen girişimler açıklanacak. Bu girişimler 6 ay boyunca ADP Innovation Hub ve TAV İnovasyon Merkezi'nde çalışma imkanı bulacak; TAV ve ADP tarafından işletilen havalimanlarında geliştirdikleri ürünleri deneyebilecekler. TAV ve ADP'nin ilişkide olduğu iş ortakları ve uzmanlardan oluşan ağa erişim sağlayarak büyüme stratejilerine destek alabilecekler. Yeterli olgunluğa ulaşan girişimlere TAV ve ADP yatırım desteği de sunacak.Paris-İzmir girişimcilik köprüsüGroupe ADP tarafından 3 yıldır düzenlenen Airport Startup Day etkinliği bu yıl İzmir'e de taşındı. Uluslararası bir jüri tarafından seçilen girişimler önceki gün Charles de Gaulle, dün de Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcular, sektör temsilcileri ve potansiyel yatırımcılarla buluştu. İzmir'deki etkinliğe Türkiye'den 15 ve Fransa'dan iki şirket katıldı. TAV, Fransa'daki etkinliğe de Türkiye'den iki girişimi götürdü. Etkinliğin sonunda ziyaretçilerin oyları ve jürinin değerlendirmeleriyle dört girişim ödüllendirildi. İlk sırada yer alan Kodeco 7-10 Ocak 2020'de Las Vegas'da düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici teknolojileri fuarı CES ziyareti kazandı. İkinci sırada yer alan Bagaj seçecekleri bir uluslararası etkinliğe katılma hakkı elde etti. Üçüncü firma Bewell TAV'ın yeni uygulaması LoungeMe aboneliği ile seyahatlerinde tüm dünyada 400'den fazla özel yolcu salonundan faydalanabilecek. Oylamada dördüncü olan Emse ise TAV İnovasyon Merkezi'nde geliştirme desteği alacak."Yeni işbirlikleri ortaya çıkaracağız"TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, "TAV Teknoloji bugün 11 ülkede, 35 havalimanında kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 43 ürünüyle alıyor. Ürün ve hizmetlerimizle yolcular için daha akıcı bir seyahat deneyimi, havalimanları için de kaynak verimliliği sağlıyoruz. Yeni oluşturduğumuz TAV İnovasyon Merkezi'nde grup olarak bu alanda sahip olduğumuz tüm yetkinliği, yolculuğun her adımında sağladığımız çözümleri deneyimleme imkanı sunuyoruz. Şimdi, bu alanda çalışan girişimlere de bu kaynakları açarak geleceğin yolcu deneyimini oluşturmak üzere yeni işbirlikleri ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı."Çok güzel projeler yapacağımıza inanıyoruz"Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki her start up'ın çalışmalarını, havalimanlarında nasıl değerlendirebiliriz diye inceliyor olacağız. Yolcularımıza farklı bir tecrübe kazandıracak start up firmalarıyla ortak projeler gerçekleştireceğiz. Havalimanlarında artık akıllı havalimanları konsepti oluşturuyoruz. Buradaki amaç yolcularımıza olabildiğince hızlı hizmet verebiliyor olmak. Aynı zamanda yolcularımızın havalimanlarında olabildiğince konforlu bir deneyim yaşamalarını istiyoruz. Havalimanları aynı zamanda birer yaşam merkezi ve bu yaşam merkezinde çok daha keyifli ve mutlu bir zaman geçirmelerini istiyoruz. Türkiye'de girişimci ve yenilikçi birçok genç firmalarımız var. Onlarla beraber çok güzel projeler yapacağımıza inanıyoruz.""Uluslararası alana taşımış olduk"Groupe ADP Innovation Hub Yöneticisi Sebastien Couturier, şunları söyledi: "Geleceğin havalimanları akıcı bir seyahat deneyimini, yeni mobilite çözümleri ve verimli bir altyapıyla birleştirecek. Paris'te yer alan Innovation Hub merkezimizde gerçek bir laboratuvar ortamı ve muhteşem bir oyun alanı, uzmanlık ve mentörlükle birlikte yatırım olanağı da sunuyoruz. 2017'den bu yana her yıl yaklaşık 15 yeni uygulamaya havalimanlarımızda ürünlerini test etme imkanı sunduk. Şirket olarak sekiz girişimine yatırım yaptık, dört girişimin de dışarından yatırım bulmasını sağladık. İzmir'le birlikte bu etkinliği uluslararası alana taşımış olduk."Airport Startup Day İzmir ayağıFransa ve Türkiye'de yapılan etkinliğe uluslararası jüri tarafından belirlenen toplam 34 girişim katıldı. Girişimler, Paris ve İzmir'de iki günde yaklaşık 42 bin yolcuyla buluşma imkanı yakaladı. Yine jüri tarafından belirlenen iki şirket, RebelRoam ve Further Network ise 15 Ekim'de Paris'te düzenlenecek etkinliğe katıldı. Fransa'dan iki şirket de İzmir'e geldi.-ONES Bilişim Teknolojileri en üst seviyedeki güvenlik çözümlerini tek bir sistem içinde sunan biyometrik ve kart tabanlı bir çözüm altyapısı geliştirdi.-İzmir merkezli KODECO, temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek üzere çalışıyor. Güneş enerjili araç projesini tamamlayan şirketin sürücüsüz araçlar üzerine de çalışmaları bulunuyor.-AYVOS otomatik öğrenme, sanal ağlar ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme yazılımları ve otomasyon sistemleri geliştiriyor.-BEAD gerçek zamanlı verilerle enerji yönetimini, pazarlama stratejileri ve operasyonlarını optimize eden yapay zeka tabanlı bir sistem sunuyor.-Eskişehir merkezli Bewell Technology yapay zeka, nesnelerin interneti, veri madenciliği, veri akışını izleme ve yönetme alanlarında uzmanlaşarak farklı sektörlerde iş süreçlerini optimize edecek çözümler üzerinde çalışıyor.-Londra, Berlin ve İstanbul'da ofisleri bulunan Rent'n Connect, gezginler için cep wi-fi cihazı ve ilave hizmetler sunan bir seyahat teknolojileri şirketi.-inMapper, havalimanları, alışveriş merkezleri ve ofisler için interaktif bir iç mekan harita platformu sunuyor.-SADELABS, kablosuz teknolojileri kullanarak müşterilerini nesnelerin interneti uygulamalarıyla işlerini geliştirme konusunda güçlendiren bir şirket.-Skysens 2015'te kurulan ve endüstri odaklı kablosuz nesnelerin interneti çözümleri üzerinde uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi.-İzmir merkezli Delta Smart Technologies, akıllı şehirler için akıllı otopark yönetimi, akıllı olay yönetimi ve KidsBus okul servis yönetimi çözümlerini geliştirdi.-Çağrı sistemleri, gerçek zamanlı müşteri memnuniyeti ölçümlemesi gibi alanlarda uzmanlaşan Ankara merkezli Emse, havacılık sektörüne özel geliştirdiği çözümlerle seyahat deneyimine katkı sunuyor.-Faaliyet tanıma ve insan davranışı analizi konularında çalışan Xena Vision akıllı acil durum tanıma sistemiyle şirketlere geleceğin güvenlik teknolojilerini sunuyor.-Redhorizon tarafından geliştirilen AvioVR sanal gerçeklikle desteklenen bir uçuş fobisi tedavisi programı. Klinik psikologlar tarafından yürütülen AvioVR, uçuş anksiyetesi için hızlı ve kalıcı bir tedavi olanağı sunuyor.-Bagaj, cep telefonu üzerinden kullanılabilen dolap hizmeti sunuyor.-Canbay Systems ise yapay zeka odaklı havacılık çözümleri üzerinde çalışıyor.TAV HavalimanlarıDünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurt dışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2018'de iştirakleriyle birlikte bir milyon uçak seferine ve 152 milyon yolcuya hizmet sundu.