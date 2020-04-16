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Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Saniye Öz'ün evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın önce alevlerin ortasında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılmak istenirken evin tavanı çöktü. Dışarıya çıkamayıp odada mahsur kalan talihsiz kadın yanarak can verdi.

16.04.2020 23:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:53

Bursa'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın alevlerin içinde çıkmaya çalışırken çatının çökmesi sonucu feci şekilde can verdi.

EVİN TAVANI ÇÖKÜNCE YAŞLI KADIN MAHSUR KALDI

Edinilen bilgiye göre, Keramet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Saniye Öz'ün evinde yangın çıktı. Yangının bir anda evin odasını sarmasından sonra alevler çatıyı kapladı. Saniye Öz'ün komşuları yangına müdahale etmek isterken evin tavanı çökünce yaşlı kadın odada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra içeriye giren itfaiye ekipleri Saniye Öz'ün yanmış cesedi ile karşılaştı.

İKİ OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşlı kadının yanmış cesedi Jandarma olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alıp olay yerine koşan yaşlı kadının 2 oğlu annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangın ile alakalı itfaiye ve Jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhangazi, 3. Sayfa
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Yorumlar (3)
EXCALANCE:ALLAH Rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun Teyzemin. Bu teyze 81 yasında ve tek yasıyor ve öldükten sonra iki oğlu ağlıyor bu yastaki teyzeyi yanınıza niye almadınız korktunuz hanım kızar diye böle yaşlı ve tek yasayan insanlara sahip cıkalım tabi önce evlatlar sahip çıksın.. Üzüldüm
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CEYDA:İki oğlu ne ile yarıyorlarmış.....
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GURBETCİ:81 yasinda ve yalniz? Cok aci durum. Boyleleri tespit edilip yaslilar yurduna alinsin!
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