Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı

Şehirler arası otobüs biletleri için tavan fiyat uygulaması değiştirilince bilet fiyatları yüzde 30 oranında düştü. Önceden 220 TL'ye satılan bilet şimdi 165 TL.

16.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:54

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası otobüs bileti fiyatlarında yapılan indirim vatandaşları bir nebzede olsa rahatlattı. Online bilet satışı yapan bir firmadan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılıyor ve şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile yolculuk yapılabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında iki katını geçen artışlar görülmüştü. Ancak otobüs yolculuklarıyla ilgili yapılan son düzenlemeler, bilet fiyatlarını yüzde 30'a varan oranlarda düşürdü.

220 TL'DEN 165 TL'YE DÜŞTÜ

Yeni düzenlemelere göre geçen hafta 220 TL'ye satılan İstanbul-Bodrum otobüs bileti ücreti 165 TL'ye düştü. Yapılan güncellemeler sonrası otobüs biletleri en yüksek, İstanbul-Antalya arası 165 TL, İstanbul-Ayvalık arası 120 TL, Ankara-Alanya arası 120 TL, İstanbul-Trabzon arası 190 TL, Ankara-Diyarbakır arası 190 TL'ye satılıyor.

"OTOBÜSLER BİRAZ DAHA FAZLA YOLCU ALABİLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yapılan yeni düzenlemeye göre aile bireylerinin yan yana oturmasına izin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor. Yeni düzenlemede tavan fiyatlar, 101-115 km için 70 TL, 2 bin ve üzeri kilometreler için 375 TL arasında değişiyor. Yaptığımız fiyat araştırmasında daha önce 160 TL tavan fiyat sınırı konulan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı en fazla 120 TL oldu."

OTOBÜS YOLCULARI İÇİN DE HES KODU ŞART

Öte yandan, otobüs yolculukları için de HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaş bebekler için HES kodu zorunluluğu olmasa da tüm yaş grupları için bilet satın alırken HES kodu almak zorunlu. 65 yaş üzeri vatandaşlar için ayrıca Seyahat İzin Belgesi alma uygulaması da devam ediyor. Bilet alırken kullanılan HES kodunu yolculuk boyunca da yolcunun yanında bulundurması gerekiyor.

Açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle birlikte fiyat değişimi şöyle oldu:

Rota
Eski Fiyat
Yeni Fiyat
Antalya-Ankara
140 TL
120 TL
İstanbul-Antalya
200 TL
165 TL
İstanbul – Bodrum
225 TL
165 TL
Ankara – Trabzon
200 TL
140 TL
Van-İstanbul
280 TL
200 TL
İzmir-Şanlıurfa
250 TL
200 TL
Konya – Siirt
300 TL
200 TL

*Köprü ve otoyol ücretlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar olabilir.

Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ankara, Ekonomi, Güncel, Haber

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