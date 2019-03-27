27 Mart 2019, 11:26
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Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 37 yaşındaki kişi sosyal medya hesabından tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını paylaştıktan sonra kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Sezgin S. (37), sosyal medya hesabından tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını paylaştıktan sonra kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Başiskele'ye bağlı Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin S., Facebook'taki hesabından, evinin terasındaki tavana asılı ip ve sandalyenin fotoğrafını 'Koca dünya' notuyla paylaştı.

"İNSAN BU TÜRKÜ İLE KENDİNİ ASAR"

Sezgin S., televizyondan açtığı türkü çalarken de canlı yayın yaparak, "İnsan bu türkü ile kendini asar" yazdı. Sezgin S., bir süre sonra tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Eve gelen yakınları, Sezgin S.'yi tavana asılı bulurken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Sezgin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin S.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Sezgin S.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa
Kaynak: DHA



YORUMLAR (34)
HAYYAM: Morali bozuk olan A haber izlesin. Kanatlanıp uçmaya başlar
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ASLAN: Dinlediği şarkı neydi. ?
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BUZZTUT: sefalet yoksulluk yokluk heryerıne sınmıs bos yorum yapın kılavyecılersız
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HAYAT HERŞEYE RAĞMEN YAŞANILABİLİRDİR: Dünya belki şu evrendeki en lanet yer olabilir ama bu intiharı gerekli kılmaz. Daha farklı çözümler var mesela yer içer keyfine bakar dünyayı çok sallamazsın herşeye gülüp geçersin. Meşru çerçevede herşeyi yaparsın ve kendini değil dünyayı cezalandırmış olursun.
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YAVUZ: intihar etmek allaha şirk ortak koşmaktır. aynı şekilde can almakta öyledir allaha küfür etmekte öyledir. allaha ortak yoktur verdigi canı o kendisi alır intihar eden cennete ebediyen giremez
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