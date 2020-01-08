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Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı.

08.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:25
'da tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk bir evin tavanındaki tahtları sökmeye başladı.
Bu sırada çöken tavanın altında kalan 4 kişi yaralandı.
Mahalle sakinleri tarafından evden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Öte yandan, UMKE ve AFAD ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA


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