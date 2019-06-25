25.06.2019 15:50
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Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı

Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı

Mersin'de bir evin salon tavanında göçük oluşması nedeniyle evde bulunan anne oğul yaralandı.

Mersin 'de bir evin salon tavanında göçük oluşması nedeniyle evde bulunan anne oğul yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Zeynep Gökçe (65) ile kendisini ziyarete gelen oğlu Reşit Gökçe (35), salonda otururken evin tavanında göçük oluştu.
Avizenin takılı olduğu alandaki bir kısmın çökmesi nedeniyle anne oğul yaralandı.
Evde bulunan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne oğlu Toros Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ve itfaiye ekipleri de evde inceleme yaptı.
Kaynak: AA
Akdeniz , Mersin , Anne , Güncel

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