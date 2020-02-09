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Tavanı kopan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

09.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:12Tavanı kopan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
'nın ilçesinde hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra tavanı kopan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Hurdaya dönen aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ticari araç da kaldırıma çıkarak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Er (32) yönetimindeki 10 UP 556 plakalı otomobil, İzmir- Karayolu Avşar Mahallesi girişinde aynı yönde seyir halinde olan M.B. (39) idaresindeki 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tavanı kopan otomobilin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan kurtulan otomobilin sürücüsü Er, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amacı ile Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. 45 ZC 9204 plakalı hafif ticari araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. - MANİSA

Turgutlu, Ankara, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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