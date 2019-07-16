Tavas 3. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivaline doğru

Denizli
'nin Tavas
ilçesinde bu yıl 3. düzenlenecek Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye Gençler Halk Oyunları Finallerine ev sahipliği yapacak.
Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, dağların siper ettiği bir bölgede kurulan ilçenin, bu özelliğinden dolayı yüksekleri mekan edinen efelerin diyarı olduğunu belirtti.
"Efe" denildiği zaman akla ilk gelen oyun olan 'zeybeğin' ise ilçe için her zaman farklı bir anlam ifade ettiğini vurgulayan İnamlık, şunları söyledi:
"Tavas zeybeği adı ile özdeşleşen bu halk oyunumuz, kendine has ezgisi, kıyafetleri ve ağır figürleri ile kökeninde efelerin kahramanlığını anlatır. Tavas'ı tanıtmak, zeybek kültürünü devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 18-21 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivalimiz, 18 Temmuz Perşembe günü belediye meydanımızda çelenk koyma ve kortej yürüyüşü ile başlayacak. 4 gün sürecek festivalimizde birbirinden ünlü sanatçılarımız sahne alacak. Belediyemiz ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) arasında imzaladığımız protokol ile 18-19 Temmuz tarihlerinde Türkiye Gençler Halk Oyunları Finallerine ev sahipliği yapacağız."
Kültür şöleninin gerçekleşeceği festivalde yöreye ait el emeği göz nuru eserlerin sergileneceğini bildiren İnamlık, müzisyen Emre Dayıoğlu ile sanatçılar Emre Kaya, Dila ve Buray'ın sahne alacağını kaydetti.