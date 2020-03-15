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Tavas'ta dolmuşlar dezenfekte edildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsler korona virüsü riskine karşı dezenfekte edildi.

15.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:57
Tavas'ta dolmuşlar dezenfekte edildi
Denizli 'nin Tavas ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüsler korona virüsü riskine karşı dezenfekte edildi.

Tavas-Denizli arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlar, Samanlık Mahallesi'ndeki pazar yerinde dezenfekte edildi. Dezenfekte işleminde yolcuların oturduğu koltuklarla birlikte araç içinde temas ettikleri bütün noktalar dezenfekte edildi.

Tavas Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ali Var, virüse karşı tüm Türkiye'de alınan tedbirler doğrultusunda kendilerinin de minibüslerinde önlem aldıklarını ifade etti. Yolcuların güvenliği ve huzuru için uğraş verdiklerini kaydeden Var, yaptıkları uygulamanın diğer kooperatiflere de örnek olması gerektiğini kaydetti.

Dezenfekte işleminde dolmuş şoförleri de ekiplere yardımcı olarak destek verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Tavas, Güncel

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