Tavas'ta Hayvan Hırsızlığı İddiası

Denizli
'nin Tavas
ilçesinde, bir ahırdan küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılca
Mahallesi'nde Hüseyin Arzıman'a ait ahırdan bir grup küçükbaş hayvanın dağlık bölgeye doğru götürüldüğünü fark eden çobanlar, şüpheli 3 kişinin peşinden gitti.
Şüphelilerden biri çobanlar tarafından, bölgeden uzaklaşan diğer iki şüpheli de olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler A.T, M.K. ve İ.E, jandarma karakoluna götürüldü.
Jandarma,Kızılca,Denizli,Tavas
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:22