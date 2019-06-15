15.06.2019 02:32
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Tavas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Tavas

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Tavas- Karacasu yolunda meydana geldi. Tavas yönünden Karacasu istikametine giden Adem Akbudak idaresindeki 20 HS 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karantı Mevkii'nde aynı yöndeki Hüseyin Eygi (38) yönetimindeki 20 P 7433 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eygi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Akbudak ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Akbudak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Denizli, Tavas, Güncel

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