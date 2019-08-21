Tavşan Peter 2 Filmi

2018 yılında vizyona giren ve dünya genelinde 350 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Tavşan Peter'in devam film
inin yönetmenliğini yine Will Gluck üstlenirken senaryo ise Beatrix
Potter'in aynı adlı eserinden Will Gluck ve Patrick Burleigh tarafından uyarlanıyor. Başrollerde ise Domhnall Gleeson, Rose Byrne ve David Oyelowo yer alıyor.Yönetmen:
Will GluckSenaryo:
Will Gluck, Patrick BurleighOyuncular:
Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo, Neveen Hanna, Megan Hajjar, Taylor Ferguson, Andy Gathergood, Dalip Sondhi, Rowan Chapman, Monica Wong, Matt Tyzack, Shakila Zab, Kevin MacIsaac, Vivienne Awosoga, Sam Sahota, David Nash, Ceren Öcal, Genna Merrin, James Dobbins Jones, Keith Stribling, Clement Hicks, Carmen Teixeira, Omar AlboukhareyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Peter Rabbit 2Yapımcı Firma:
Fox StudiosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
Avustralya, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
24.04.2020Tavşan Peter 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.