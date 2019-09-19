Haberler » Güncel » Haber

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferans düzenledi.

19.09.2019 14:43Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği'nden Gediz'de konferans
Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferans düzenledi.

Dernek Başkanı Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, dernek olarak zaman zaman çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Gaziler Günü dolayısıyla Gediz'de etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, "AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın davetiyle Gediz'in Erdoğmuş beldesine giderek şehit Ramazan Demirci'nin kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Burada şehidimizin adının verildiği Ramazan Demirci İlkokulunda ve Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dernek olarak 'Milli Mücadele' konulu konferanslar verdik" diye konuştu.

Öztürk, daha sonra Milletvekili Tan ve Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz ile yapılan toplantıda, İğdiş köyündeki Çeltikçi Şehitliği'nde kabri bulunan 'Efsane kadın' olarak bilinen 'Elif Ana'nın kahramanlığını anlatan rölyefinin Gediz Meydanı'na yapılmasının değerlendirildiğini aktardı. - KÜTAHYA

19 Eylül Gaziler Günü, Tavşanlı, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 Kdz. Ereğli'de Gaziler günü törenle kutlandı
16:32 TRA1 bölgesinin mesleki eğitim öğretim profil araştırması yayımlandı
16:31 Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
16:31 Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Çorum'dan katılım
16:31 Bıçaklanan doktora meslektaşlarından destek, şiddete tepki
16:30 Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yılı
16:30 Uluslararası Medya Eğitim Kampı