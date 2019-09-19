Haberler » Güncel » Haber

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneğinden Gediz'de konferans

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferanslar düzenledi.

19.09.2019 14:08Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneğinden Gediz'de konferans
Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferanslar düzenledi.
Dernek Başkanı Adem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak zaman zaman çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.
Gaziler Günü dolayısıyla Gediz'de etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın davetiyle Gediz'in Erdoğmuş beldesine giderek şehit Ramazan Demirci'nin kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Burada şehidimizin adının verildiği Ramazan Demirci İlkokulunda ve Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dernek olarak 'Milli Mücadele' konulu konferanslar verdik."
Öztürk, daha sonra Milletvekili Tan ve Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz ile yapılan toplantıda, İğdiş köyündeki Çeltikçi Şehitliğinde kabri bulunan "efsane kadın" olarak bilinen "Elif Ana"nın kahramanlığını anlatan rölyefinin Gediz Meydanı'na yapılmasının değerlendirildiğini aktardı.

19 Eylül Gaziler Günü, Ramazan Demirci, Tavşanlı, Gediz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:47 Manyas'ta Gaziler günü kutlandı
16:47 Yanan kamyonunu, itfaiyeye kendi götürdü
16:46 Düğün konvoyunda ateş açıp yol kapatan zanlılar yakalandı
16:46 "Milli Tarım Yerli Tohum" projesinin hasadı yapıldı
16:46 Düğün konvoyundaki magandalar yakalandı (2)
16:46 Denizli Büyükşehir Belediyesinden CHP'li Kazım Arslan'a büyük vefa
16:46 "adnan oktar suç örgütü" davasında sorgular sürüyor