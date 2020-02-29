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Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

29.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:40Tavşanlı'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
'nın ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir dairede Ankara'dan geldiği tespit edilen G.N.K. isimli kadının sosyal medya üzerinden fake hesaplar ile müşteri bulduğu ve para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. İkamete düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen kadınla birlikte evde bulunan 3 erkek de gözaltına alındı. 4 kişi ifadesi alınmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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29.02.2020 20:18:37