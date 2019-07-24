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Tavşanlı'da "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü" açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesine, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü" açıldığı bildirildi.

24.07.2019 13:46 Tavşanlı'da
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesine, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü" açıldığı bildirildi.
Fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Cırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, gastronomi bölümünün ülkede en çok tercih edilen ve yüksek gelirle iş vaat eden bölümlerinden birisi olduğunu söyledi.
Üniversite tercihi yapılırken öğrencilerin DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesini de göz önünde bulundurulmasını tavsiye eden Cırık, şöyle konuştu:
"Fakültemiz bünyesinde geçtiğimiz yıl sadece Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü yer alırken, bu yıl Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne de öğrenci kabul edeceğiz. Önümüzdeki ilk dört yıl içerisinde bu bölümümüzde yüksek lisans programı açarak mezun olacak ilk öğrencilerimizin de akademik kariyerlerini mezun oldukları okulda yapabilmelerinin önünü açmayı planlamaktayız."
Cırık, fakülte bünyesinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği imkanların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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