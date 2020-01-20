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Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

20.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:21Tavşanlı'da hayvan hırsızlığından 2 kişi gözaltına alındı
'nın ilçesinde 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Karakova Mahallesi Bakım Sokak'ta 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yine hayvan hırsızlığı suçundan tutuklu bulunan T.D. ile Ö.Ç. ve B.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çalınan hayvanların Ü.B'ye ait araçla Bursa'ya götürüldüğü belirlendi. Yakalanan B.E. ve Ü.B., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

Asayiş Büro, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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