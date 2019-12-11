Haberler » 3. Sayfa » Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

11.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:55Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
'nın ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı.

Son 15 günde 8 motosiklet hırsızlığının şüphelileri olduğu tespit edilen Y.Y. (25), V.S. (18), T.K (17) ve İ.Ö. (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve V.S. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Diğer iki şahıs T.K. (17), İ.Ö. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Haberler
18:13 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Haberler
18:08 Kastamonu'da yoğun sis kazaları beraberinde getirdi: 2 yaralı - Haberler
18:08 Myanmar lideri Suu Kyi, soykırım iddialarını reddetti - Haberler
18:04 Bolu'da dini nikahlı eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçüler kontak kapattı - Haberler
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Haberler
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Haberler
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Haberler
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
11.12.2019 18:31:22