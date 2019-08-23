Haberler» Güncel» Haber

Tavşanlı'da inekleri telef olan aileye yardım

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 ineği telef olan aileye, sivil toplum kuruluşlarınca buzağılı inek hediye edildi.

23.08.2019 15:14 Tavşanlı'da inekleri telef olan aileye yardım
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 ineği telef olan aileye, sivil toplum kuruluşlarınca buzağılı inek hediye edildi.
Ada Mahallesi'nde, Mustafa Taşkın'a ait 3 inek zehirlenerek öldü.
Ailenin, sütlerini satarak geçimlerini sağladığı hayvanların telef olduğunu öğrenen ve 22 sivil toplum kuruluşundan oluşan Tavşanlı Yardım Platformu yöneticileri harekete geçti.
Platform tarafından aileye buzağılı bir inek yardımında bulunuldu.
Mahalle Muhtarı Halil Oral ile Mustafa Taşkın, Tavşanlı Yardım Platformu üyelerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:47   DENİZLİ Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor
15:47   GÜMÜŞHANE Satala Antik Kent'te kazılar sürüyor
15:47   ÇANAKKALE Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
15:47   ANTALYA Kedileri parçalayarak, telef etmişler
15:47   BURSA Karacabey'de sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım atıyorlar
15:46   Samsun'da sağanak: 1 kişi öldü (2)
15:46   ABEL'den İTSO'ya özel indirim