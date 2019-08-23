Haberler» Güncel» Haber

Tavşanlı'da inekleri telef olan aileye yardım

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 ineği telef olan aileye, sivil toplum kuruluşlarınca buzağılı inek hediye edildi.

23.08.2019 16:57 Tavşanlı'da inekleri telef olan aileye yardım
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 ineği telef olan aileye, sivil toplum kuruluşlarınca buzağılı inek hediye edildi.
Ada Mahallesi'nde, Mustafa Taşkın'a ait 3 inek zehirlenerek öldü.
Ailenin, sütlerini satarak geçimlerini sağladığı hayvanların telef olduğunu öğrenen ve 22 sivil toplum kuruluşundan oluşan Tavşanlı Yardım Platformu yöneticileri harekete geçti.
Platform tarafından aileye buzağılı bir inek yardımında bulunuldu.
Mahalle Muhtarı Halil Oral ile Mustafa Taşkın, Tavşanlı Yardım Platformu üyelerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   "Araştırma yoksa TÜBİTAK'ın fonksiyonu ortadan kalkıyor"
17:40   Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı
17:40   Günün özeti
17:40   Antalya'da bir sürücü 5 araca çarptı
17:39   Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünde görkemli kutlama
17:38   Başkan Sandıkçı: "Gençlerimiz geleceğimizdir"
17:38   Amasya'da uyuşturucu operasyonu