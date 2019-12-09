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Tavşanlı'da kaçak içki operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile kaçak üretilmiş pet şişeler içerisinde alkol ele geçirildi.

09.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:37Tavşanlı'da kaçak içki operasyonu
'nın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile kaçak üretilmiş pet şişeler içerisinde alkol ele geçirildi.

Tavşanlı jandarma ekipleri ile Kütahya İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada sahte alkol imal edilip otomobil içerisinde satıldığı ihbarı üzerine N.Ş. isimli kişinin evinde ve otomobilinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında 20 küçük pet şişe içerisinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 10 kilo üzüm suyu, 1 şişe üzüm sirkesi, 3 şişe gazoz, içerisinden alkol kokusu gelen 15'er kiloluk içi boş iki adet bidon, 1 adet şişede alkol ve alkol yapımının tarifi yazılı bir adet kağıt ele geçirildi.

Arama sonucunda, Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda şahıs şüpheli olarak ifadesi alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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