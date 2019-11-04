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Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

04.11.2019 16:22
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Tavşanlı Kızılay Şubesi, Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü ve Martı Uçurtma Kulübü işbirliğiyle Moymul Mahallesi yakınlarındaki arazide düzenlenen etkinlikte çocuklar uçurtma uçurdu.
Tavşanlı Doğa Kulübü Başkanı Cevdet Taşkıngül, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin iki gün süreceğini belirtti.
Kızılay'ın karşılıksız iyilikleriyle dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara yardım ulaştırdığını kaydeden Taşkıngül, "Kızılay için Türkiye'nin değişik illerinden gelen uçurtmacılarla uçurtmalarımızı havalandırdık. Gökyüzü rengarenk uçurtmalarla şenlendi." dedi.
Tavşanlı'da Kızılay Haftası etkinliği

Kızılay Haftası, Tavşanlı, Kütahya, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA


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