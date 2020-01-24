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Tavşanlı'da korkutan yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

24.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:41Tavşanlı'da korkutan yangın
'nın ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Sefer sokak üzerinde bulunan C.G.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın sonucu bina içerisinde maddi hasar oluşurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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