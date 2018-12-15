Tavşanlı'da Köy Yolları Açık

Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde Özel İdare- Köylere Hizmet Götürme Birliği
ekiplerinin kar yağan bölgelerde yolları sürekli olarak açık tuttuğu bildirildi.
Özel İdare ekipleri yağan kar ile birlikte köy yollarının kapanmaması için yaptığı çalışmalar ile takdir topladı. Balıköy
yolu Alınca mevkisi ile Köprücek - Şapçı- Çamalan
köy yolları ile diğer köy yollarında kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile yollar tüm köylerde açık tutuldu. (Tİ - EFE
) - KÜTAHYA
Köylere Hizmet Götürme Birliği,Kütahya,Tavşanlı
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:42