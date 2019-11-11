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Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.

11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:52
'nın ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 hektar alan zarar gördü.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çakıllı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.
Yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Keskin, şöyle konuştu:
"Yangın ihbarını alır almaz bölgeye arazözlü ekipleri sevk ettik. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz ve köylülerimizin de desteğiyle müdahale ettiğimiz yangını yaklaşık 3 saatte büyümeden kontrol altına aldık. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 hektar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının bir tarlanın yakınından başladığını ve ormana yayıldığını tespit ettik. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlattı."
Keskin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Tavşanlı'da orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Hasan Keskin, Tavşanlı, Kütahya, Keskin, Güncel

Kaynak: AA


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