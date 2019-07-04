04.07.2019 15:23
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Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Tavşanlı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Halil Uçar yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresindeki köprüden devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile ağır yaralanan eşi Ayfer Uçar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Halil Uçar, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

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