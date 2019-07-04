04.07.2019 15:58
Haberler» Güncel» Haber

Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin köprüden devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Halil Uçar yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 3. kilometresindeki köprüden devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile ağır yaralanan eşi Ayfer Uçar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tavşanlı'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01   Beyoğlu'nda 6 katlı eski binada yangın paniği
17:01   Tek asmadan bir tonu aşkın üzüm alıyor
17:01   Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış (2)
17:00   FETÖ üyeliğinden yargılanan Talha Uğurluel'in adli kontrolü kaldırıldı
17:00   Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını bombaladı: 3 ölü
17:00   Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD barış için hiçbir şey yapmadı"
16:59   Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'S- 400' açıklaması (2) - Yeniden