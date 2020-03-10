Menü
Haberler ›› Yerel ››Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi - Haberler

Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi

Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti.

10.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:04
Tavşanlı 'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi
KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleşti.
Tavşanlı ilçesinde 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonla yapılan ev aramalarında Ö.D., İ.K., M.Y., İ.K. A.B., E.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 8 ayrı adreste yapmış olduğu arama neticesin 1 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçaları ele geçirildi. Dosya kapsamı süresince 3 ruhsatsız tabanca, 12 adet tüfek, 6 adet kuru sıkı, tüfek ve silah muhtelif parçalar ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tavşanlı'da polis 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirdi

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tavşanlı, Polis, Yerel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Haberler
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu