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Tavşanlı'da polis hırsızlara göz açtırmıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık suçundan iki kişi polis tarafından yakalandı.

07.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:40 Tavşanlı'da polis hırsızlara göz açtırmıyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık suçundan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinde bir kişi Ulucami Mahallesi'ndeki ikametinden hırsızlık olayını ihbar etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, C.O.'ye ait tarihi değeri olan bakır eşyaların çalındığı tespit edildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, tespit edilen E.E. ve P.G. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Merkez Karakola götürüldü.

İfadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece E.E. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza Kurumu'na gönderildi. P.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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