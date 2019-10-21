Haberler » Güncel » Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

21.10.2019 22:10Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil, Fadıl Kanatlı'nın yönetimindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiğini öne ileri sürülen kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Tavşanlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:34 Diktatör Franco'nun tabutu resmi törensiz taşınacak
22:33 Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı
22:33 Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı
22:32 DHA YURT BÜLTENİ - 20
22:23 Uzman Çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu
22:22 Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
22:20 "Dogo Argentino Irk Derneği"ne ilişkin açıklama
21.10.2019 22:34:53