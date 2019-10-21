Haberler » Güncel » Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

21.10.2019 23:01Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil, Fadıl Kanatlı'nın yönetimindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiğini öne ileri sürülen kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



Tavşanlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:09 Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 22 Ekim 2019
00:02 Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
00:02 Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı
00:02 Üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiası
00:00 Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
23:58 "Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız"
22.10.2019 00:13:01