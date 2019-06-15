15.06.2019 16:09
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoldan karşıya geçmekte olan yaşlı şahıs, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yoldan karşıya geçmekte olan yaşlı şahıs, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Kuruçay kavşağında Saadettin E. (41) idaresindeki 43 ES 916 plakalı motosiklet, trafik ışıklarında karşıya geçmekte olan Halil İbrahim Konur'a (77) çarptı. Kazada yaralanan Halil İbrahim Konur, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Konur, Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa

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