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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:59
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kuruçay yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Şener, 43 PK 459 plakalı motosiklet sürücüsü önünde bulunan Cengiz Akpınar idaresindeki 43 UE 514 plakalı otomoble arkadan çarptı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Ramazan Şener, olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa
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