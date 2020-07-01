Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
01.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:43
Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde H.Y. yönetimindeki 43 AE 079 plakalı hafif ticari araç ile Domaniç istikametinden gelen A.A. idaresindeki 43 U 0790 plakalı motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA