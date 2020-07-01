Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
01.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:43
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde H.Y. yönetimindeki 43 AE 079 plakalı hafif ticari araç ile Domaniç istikametinden gelen A.A. idaresindeki 43 U 0790 plakalı motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunçbilek, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Haber
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