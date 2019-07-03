Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Durak Mahallesi çevreyolu üzeri tren garı önünde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İstasyon caddesinden çevreyoluna çıkan A.E. yönetimindeki 43 UZ 557 plakalı hafif ticari araç ile F.U. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü F.U. ile arkasında bulunan B.U. yaralandı. Yaralılar., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA