04.07.2019 14:54
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametine gelmekte olan Halil Uçar yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Ayfer Uçar yaralandı.

Yarılılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:02   Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği
17:55   İl Emniyet Müdürü Ulucan, 3 başarılı personelini ödüllendirdi
17:50   Çaldıkları traktörü internetten satışa koydular
17:48   Sosyal medyadan "Suriyeli" provokasyonunda 116 kişi hakkında işlem başlatıldı
17:46   Denizli'de yetenekli 120 sporcu belirlendi
17:45   Suriye'ye petrol taşıyan tankere Cebelitarık'ta el konuldu
17:34   Sulama göletine giren genç boğuldu