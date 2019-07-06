06.07.2019 16:20
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K. A. yönetimindeki 43 UA 645 plakalı araç ile E.C. idaresindeki 09 YE 247 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar., 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:44   Otobüsün freni boşaldı faciadan dönüldü
16:42   Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
16:42   Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu
16:41   İstanbul'da tek teker siparişleri götüren motosikletli kurye yakalandı
16:38   Sarar zanlısının ifadesi ortaya çıktı
16:38   Otomobil çarptığı ağacın altında kaldı: 3 yaralı
16:35   Kola yüklü tır kanala devrildi