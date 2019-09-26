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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26.09.2019 11:53Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kütahya Karayolu'nun 4. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gelmekte olan İsa Albaş yönetimindeki 43 AAU 190 plakalı otomobil yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Özlem Albaş yaralandı.

Yarılılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alındı. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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