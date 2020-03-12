Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

12.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:39
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H. G., idaresindeki 43 U 0144 plakalı hafif ticari araç ile Emet ilçesinden Tavşanlı ilçe istikametine seyir halinde iken, 7. kilometreye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazada sürücü H. G. ile yanında bulunan B.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Tavşanlı, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı