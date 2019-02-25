Tavşanlı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı ilçesi Çevre yolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Bilal Ilgın (40) idaresindeki Ceza İnfaz Kurumu'na ait 43 AJ 660 plakalı minibüs ile Hasan Yılmaz'ın (58) kullandığı 43 UF 527 plakalı minibüs ile çarpıştı.Kazada, her iki araç sürücüsü ile İbrahim Uğraş (31) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Yaşanan trafik kazası çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. - KÜTAHYA