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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

24.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:28Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
'nın ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan M.E. idaresindeki 16 N 9157 plakalı otomobil ile İ.V. idaresindeki 43 FF 323 plakalı otomobil Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler İ.V. ve M.E. ile aynı araçta bulunan K.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Çukurköy, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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