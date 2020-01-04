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Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Göbel Gençlikspor, yaptığı transferlerle lige iddialı şekilde hazırlandı.

04.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:01 Tavşanlı Göbel Gençlikspor'da köklü değişim
'nın ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Gençlik , yaptığı transferlerle lige iddialı şekilde hazırlandı.

Tavşanlı 2. Amatör'de köklü değişiklik ile sezona flaş transferle hazırlanan Göbel Gençlikspor futbolcularını tanıttı.

Kulüp Başkanı Mehmet Kocakır, iddialı bir takım kurduklarını belirterek, "Sponsor firmamızın desteği ile Bölgesel Amatör Lig'e çıkabilecek güçte bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Tüm kulüplerimize hayırlı olsun, hak eden kazansın . Geleceğe dönük güzel bir kadro kurduk. Hedefimiz Allah nasip ederse Bölgesel Amatör Lig" dedi.

Göbel Gençlikspor Teknik Direktörü Ercan Kuru, "2019 -2020 Futbol sezonu kulübümüze olduğu gibi gruptaki tüm kulüplere hayırlı olsun. 23 Aralık 2019 tarihinde Sezon açılış yemeğiyle sezon hazırlıklarına başladık. Haftada 2 veya 3 idman, hafta sonları hazırlık maçları şeklinde programımız var . 18- 19 Ocak 2020 tarihinde ise maçlar başlıyor. Lig'deki tüm takımlara başarılar dilerim. Göbel Gençlik yeni bir yapılanma içerisine girdi. Yeni yönetim, yeni hedefler fair play anlayışı içerisinde saha içi ve saha dışında Tavşanlı spor camiasında örnek olmak istiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Göbel, Spor

Kaynak: İHA

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