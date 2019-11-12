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Tavşanlı Karate Kulübü Avrupa'dan madalyalar ile döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü Avrupa'dan 14 madalya alarak döndü.

12.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:37Tavşanlı Karate Kulübü Avrupa'dan madalyalar ile döndü
'nın ilçesinde faaliyet gösteren Tavşanlı Karate Okulu Kulübü 'dan 14 madalya alarak döndü.

'nın Üsküp şehrinde 11.'si düzenlenen Avrupa Shotokan Stili Karate Turnuvası'na katılan Tavşanlılı sporcular madalyalarla döndü.

Antrenörleri Mustafa Oğulcan Alımcı ile turnuvaya katılan Tavşanlı Karate Spor Kulübü sporcuları, turnuvadan 5 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük kazanarak büyük başarıya imza attı. Karate antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, "Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü olarak 14 madalya alarak Tavşanlı'yı, Kütahya'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşamaktayız" dedi. - KÜTAHYA

Makedonya, Tavşanlı, Kütahya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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